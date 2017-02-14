Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в республике

Сегодня в регионе ожидается усиление ветра. По данным синоптиков, во вторник в Башкортостане ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможна метель.

Ветер южных направлений. Его скорость при порывах может достигать 20-ти метров в секунду.

По сообщению регионального управления МЧС, при такой погоде возможны разрывы линий электропередачи и связи, нарушения в системе ЖКХ, падение деревьев и рост чисел дорожно-транспортных происшествий.

Поэтому спасатели рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам — быть осторожными на улице.