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10:46 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в республике

Сегодня в регионе ожидается усиление ветра.

Сегодня в регионе ожидается усиление ветра. По данным синоптиков, во вторник в Башкортостане ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможна метель.

Ветер южных направлений. Его скорость при порывах может достигать 20-ти метров в секунду.

По сообщению регионального управления МЧС, при такой погоде возможны разрывы линий электропередачи и связи, нарушения в системе ЖКХ, падение деревьев и рост чисел дорожно-транспортных происшествий.

Поэтому спасатели рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам — быть осторожными на улице.

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