В Башкирии были более снежные зимы — Башгидромет
УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии в январе выпало 172 процента осадков, сообщает Башгидрометцентр.
УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии в январе выпало 172 процента осадков, сообщает Башгидрометцентр.
Примерно на трети территории республики, в том числе и на метеостанции
В первой декаде февраля на метеостанциях Туймазы, Буздяк, Учалы уже выпала месячная норма осадков — 94−106 процентов. На остальной территории — от 50 до 80 процентов. В северных районах выпало 20−30 процентов снега от месячной нормы.