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10:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии были более снежные зимы — Башгидромет

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии в январе выпало 172 процента осадков, сообщает Башгидрометцентр.

Примерно на трети территории республики, в том числе и на метеостанции Уфа-Дема, количество осадков достигло двух и более месячных норм. Однако, это не самый снежный январь за последние 20 лет. Еще больше осадков было в январе 2007 года — 223 процента от нормы. Богатым на снег был и январь 2001 года — 203 от нормы.

В первой декаде февраля на метеостанциях Туймазы, Буздяк, Учалы уже выпала месячная норма осадков — 94−106 процентов. На остальной территории — от 50 до 80 процентов. В северных районах выпало 20−30 процентов снега от месячной нормы.

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