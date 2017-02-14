Красноярцев предупредили о перекрытиях дорог

Так, в среду с 9 часов утра будет полностью перекрыто движение по проезду от перекрестка ул. Соревнования — ул. Андрея Дубенского до ул. Шахтеров. Движение там будет закрыто до 11:00. Это связано с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

По той же причине движение 15 февраля с 11.00 до 15.00 закроют на участке улицы Перенсона от пр. Мира до ул. Карла Маркса. Необходимо отметить, что накануне — с 7 утра 15 февраля до 15.00 на этом участке будет запрещена и парковка автомобилей.

Также движение автотранспорта будет ограничено в пятницу, 17 февраля. Это связано с проведением продовольственного базара на Театральной площади. Транспорт не сможет двигаться по ул. Бограда на участке от ул. Перенсона до здания № 21 по ул. Бограда. Ограничение будет действовать с 6:00 до 18:00. На участке будет установлен временный дорожный знак «Движение запрещено».