Почти три тысячи человек вышли на расчистку снега в Ростове

Как говорится в сообщении, в ночь с понедельника на вторник было привлечено 120 единиц коммунальной техники.

«В настоящее время все основные магистрали расчищены, производится обработка улиц противогололедными реагентами», — говорится в сообщении.

Департамент ЖКХ и энергетики Ростова обращается к жителям города с просьбой не оставлять припаркованный транспорт на проезжих частях, так как это мешает уборке снега.