Почти три тысячи человек вышли на расчистку снега в Ростове
Для расчистки дорог и вывоза снега во вторник в Ростове было задействовано 153 единицы техники и 2822 человека, сообщает
Для расчистки дорог и вывоза снега во вторник в Ростове было задействовано 153 единицы техники и 2822 человека, сообщает
Как говорится в сообщении, в ночь с понедельника на вторник было привлечено 120 единиц коммунальной техники.
«В настоящее время все основные магистрали расчищены, производится обработка улиц противогололедными реагентами», — говорится в сообщении.
Департамент ЖКХ и энергетики Ростова обращается к жителям города с просьбой не оставлять припаркованный транспорт на проезжих частях, так как это мешает уборке снега.