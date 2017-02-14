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12:20 (мск), источник: Городской репортер

Почти три тысячи человек вышли на расчистку снега в Ростове

Для расчистки дорог и вывоза снега во вторник в Ростове было задействовано 153 единицы техники и 2822 человека, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как говорится в сообщении, в ночь с понедельника на вторник было привлечено 120 единиц коммунальной техники.

«В настоящее время все основные магистрали расчищены, производится обработка улиц противогололедными реагентами», — говорится в сообщении.

Департамент ЖКХ и энергетики Ростова обращается к жителям города с просьбой не оставлять припаркованный транспорт на проезжих частях, так как это мешает уборке снега.

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