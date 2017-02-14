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10:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы поделятся вещами на экофримаркете 18 февраля

На бесплатной ярмарке обменяют книги, игрушки, сувениры и одежду.

Бесплатная ярмарка (фримаркет) свободного обмена вещами состоится в Воронеже в бывшем Доме офицеров (проспект Революции, 32) с 12:00 до 17:00 субботы, 18 февраля. Экофримаркет пройдет в рамках экологического фестиваля «Зеленый день».

Участники бесплатной ярмарки обменяются одеждой, обувью, книгами, бижутерией, сувенирами, игрушками и другими вещами. Вещи для обмена должны быть в хорошем состоянии.

По словам организаторов экофримаркета, волонтеров воронежского Центра социальных инициатив, основная идея бесплатной ярмарки — бескорыстный обмен без торговли и бережное отношение к ресурсам.

— Мы выступаем за продление жизни хороших вещей путем безденежной их передачи во вторые и третьи добрые руки для многократного использования. Таким способом мы помогаем беречь ресурсы нашей планеты, — пояснили журналисту РИА «Воронеж» организаторы экофримаркета.

Подробнее о мероприятии можно узнать на странице мероприятия в соцсети.

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