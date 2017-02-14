Противники передачи Исаакия РПЦ выступили против акций внутри собора

Заявление оргкомитета, в который входят депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, опубликовано на странице общественной кампании в фейсбуке. По словам Вишневского, оргкомитет рассматривает акции внутри собора как провокации, которые используют для дискредитации протеста.

«Лишь массовые акции способны защитить музей, лишь участие в борьбе большого числа петербуржцев. Максимум, что могут акции внутри музея-храма — это попасть на два часа в новости, в части из которых их выставят в явно негативном свете. Мы выступаем за массовые и продуманные действия по защите музея, а не случайные пиар-вспышки», — подчеркивают активисты.

Оргкомитет перечислил ряд тезисов против проведения акций в соборе. Так, по мнению членов оргкомитета, подобные акции вредят работникам музея, раскалывают протестующих, «подменяют тему конфликта с культуры на религию» и «создают почву для дискредитации протеста против передачи собора в РПЦ», поэтому в них нет необходимости.

Как сообщалось, вторая массовая акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ прошла в Петербурге 12 февраля. После митинга на Исаакиевской площади несколько активистов направились на экскурсию по собору, после чего выстроились в круг, держа в руках листы бумаги с надписью «Музей — городу». Сотрудники музея не помешали проведению акции, полиция не стала задерживать ее участников.

Ранее, 28 января, противники передачи Исаакия РПЦ провели массовую акцию на Марсовом поле, после чего группа активистов провела пикет внутри собора. Организаторы массовой акции открестились от акции, действия пикетчиков проверяет прокуратура.