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11:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

Житель Германии поблагодарил красноярских полицейских за раскрытую кражу

Стражи порядка нашли похищенное за 2 часа.

Житель Германии прислал благодарность красноярской полиции. Сообщение об этом появилось на сайте регионального ведомства.

В конце января 2016 года житель Германии, который приехал в Минусинск в гости к сестре, обратился в полицию с жалобой на кражу. Неизвестные похитили его планшет из квартиры родственницы.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам обнаружили похищенный компьютер в одном из ломбардов города и установили личность подозреваемого. Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 55-летний житель города Минусинска. Планшет был возвращён владельцу в течение 2 часов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит до 5 лет лишения свободы. Дело передано в суд.

«Хочу отметить четкие, грамотные действия всех членов опергруппы, которые привели к тому, что через 2 часа похищенный планшет был мне возращен в исправном состоянии, а подозреваемый в совершении преступления помещен в ИВС Минусинской полиции», — указано в благодарственном письме.

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