Зарплатные ожидания большинства жителей Башкирии не превышают 40 тысяч рублей

По сравнению с 2016 годом, ищущих работу в республике стало больше на 5 процентов. Самыми активными соискателями с начала текущего года стали представители сфер: «Домашний персонал» (+30 процентов), «Государственная служба» (+25 процентов) и «Рабочий персонал» (+23 процента).

«Высокая активность соискателей может быть вызвана несколькими факторами, — прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter в Башкортостане Ольга Гибадуллина. — С одной стороны, очень многие решают начать новую жизнь с Нового года. С другой стороны, часть соискателей, которые откладывали поиск работы до лучших времен, решает посмотреть на рынок труда, какие появились для них предложения. Часто такие просмотры оборачиваются найденной новой работой».

Несмотря на такое солидное число соискателей, пик активности в части поиска новой работы ожидается в марте.

При этом, рост активности кандидатов наблюдается далеко не во всех областях. К примеру, специалисты в области автомобильного бизнеса, работники в сфере «Искусство, развлечение, масс-медиа» и эксперты по безопасности не спешат менять работу в начале года. Рост резюме в этих профобластях составил всего 1 процент по отношению к прошлому году.