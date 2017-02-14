В Воронежской области средний возраст невест приближается к 30 годам

Следует отметить, что статистика показывает увеличение среднего возраста молодоженов с каждым годом. Как отметили в Управлении ЗАГС, в 2015 году средний возраст невест составлял 28,8 лет, а женихов — 31,1 лет.

Количество ранних браков — когда возраст молодоженов колеблется в пределах от 18 до 24 лет — в области сократилось с 6117 до 3461.

Следует добавить, что за период 2016 года в Воронеже брак заключили 8181 пара. Всего же по области зафиксировано 14511 бракосочетаний. По состоянию на январь 2017 года на территории Воронежской области заключено 817 браков.