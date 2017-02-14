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11:17 (мск), источник: Noi.md

8-летняя девочка из Молдовы участвовала в шоу талантов в России

Молдаванка Ана Ерхан принимала участие в российском шоу «Ты супер!».

Источник: Noi.md

Ане 8 лет и она живет в детском доме в селе Кэрпинены Хынчештского района. Педагоги открыли музыкальный талант девочки, поэтому решили вместе отправиться на конкурс талантов в Россию.

Ана появилась в первом выпуске нового российского телевизионного конкурса «Ты супер!», в котором участвуют конкурсанты из стран бывшего СССР. Девочка спела перед четырьмя членами жюри песню «Иоанне, Иоанне», и двое из них нажали на зеленую кнопку, тем самым показывая свое желание видеть Ану и дальше в конкурсе.

Однако чтобы пройти в следующий этап, девочке нужна была поддержка всех членов жюри. Так что Ане Ерхан достался только диплом участника от организаторов.

Девочка вышла в слезах на сцену, расстроенная тем, что ей не удалось остаться в конкурсе.

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