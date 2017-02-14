8-летняя девочка из Молдовы участвовала в шоу талантов в России

Ане 8 лет и она живет в детском доме в селе Кэрпинены Хынчештского района. Педагоги открыли музыкальный талант девочки, поэтому решили вместе отправиться на конкурс талантов в Россию.

Ана появилась в первом выпуске нового российского телевизионного конкурса «Ты супер!», в котором участвуют конкурсанты из стран бывшего СССР. Девочка спела перед четырьмя членами жюри песню «Иоанне, Иоанне», и двое из них нажали на зеленую кнопку, тем самым показывая свое желание видеть Ану и дальше в конкурсе.