Мороз сохраняется, а ветер усиливается
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, сегодня ожидается переменная облачность, осадки не предвидятся.
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, сегодня ожидается переменная облачность, осадки не предвидятся.
В северных районах столбики термометров покажут до -5°C днем и до -13°C ночью. В центральной части страны днем температура воздуха составит -4°C, а ночью опустится до -12C°. На юге Молдовы днем ожидается до -3°C днем, ночью — до -11°C.
Ветер —