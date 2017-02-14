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11:12 (мск), источник: Noi.md

Мороз сохраняется, а ветер усиливается

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, сегодня ожидается переменная облачность, осадки не предвидятся.

Источник: Noi.md

В северных районах столбики термометров покажут до -5°C днем и до -13°C ночью. В центральной части страны днем температура воздуха составит -4°C, а ночью опустится до -12C°. На юге Молдовы днем ожидается до -3°C днем, ночью — до -11°C.

Ветер — северо-восточный, 6−11 м/с, атмосферное давление — высокое.

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