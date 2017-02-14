Стало известно время прощания с почетным строителем России Брониславом Кононовым

Как сегодня стало известно, прощание с Брониславом Кононовым состоится 15 февраля в Концертном зале Омской филармонии с 11:00 до 13:30.

Бронислав Ильич родился 8 апреля 1937 года в Луганской области на Украине. После окончания Одесского инженерно-строительного института в 1959 году по распределению был направлен на работу в Омск мастером строительного треста № 1 на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку по сооружению Омского завода синтетического каучука и прошел путь от мастера до управляющего трестом, которым стал в 1980 году. В результате стал генеральным директором ЗАО «Строительно-монтажный трест № 1», который занимался возведением библиотеки имени Пушкина, памятников маршалу Жукову и писателю Федору Достоевскому. При непосредственном участии Бронислава Кононова были построены и реконструированы Омский завод синтетического каучука, Омский шинный завод, завод техуглерода, объекты и установки Омского нефтеперерабатывающего завода, Омский завод пластмасс.

Бронислав Ильич Кононов награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, знаком почета, являлся заслуженным строителем РСФСР, почетным строителем России, почетным гражданином Омска.