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15:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донские активисты требуют демонтировать памятник атаману Краснову в Шолоховском районе

Общественники Ростовской области обратились в Министерство культуры и образования России, а также в Совет федерации и к депутатам Государственной думы с просьбами прекратить экскурсии к памятнику атаману Краснову в станице Еланской Шолоховского района.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Активисты просят также демонтировать монумент.

«Речь идет об экскурсиях учащихся в мемориальном комплексе “Донские казаки в борьбе с большевиками”, который функционирует на территории Ростовской области с 2006 года. Хотим особенно подчеркнуть, что содержание этих экспозиций подается посетителям в позитивном ключе, без негативных оценок действий изменников Родины, участвовавших в преступлениях нацистского режима на территории СССР», — говорится в петиции.

Как сообщают донские активисты, их инициативу поддержали общественные организации и работники науки не только из городов Ростовской области, но также Санкт-Петербурга, Краснодара, Севастополя, Кирова, Москвы, Новороссийска и Зеленограда.

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