Донские активисты требуют демонтировать памятник атаману Краснову в Шолоховском районе

Активисты просят также демонтировать монумент.

«Речь идет об экскурсиях учащихся в мемориальном комплексе “Донские казаки в борьбе с большевиками”, который функционирует на территории Ростовской области с 2006 года. Хотим особенно подчеркнуть, что содержание этих экспозиций подается посетителям в позитивном ключе, без негативных оценок действий изменников Родины, участвовавших в преступлениях нацистского режима на территории СССР», — говорится в петиции.