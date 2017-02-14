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14:13 (мск), источник: РИА Новости

Личная жизнь кошачьих

Дикие кошки вполне могли бы отмечать день всех влюбленных, ведь у многих из них период спаривания выпадает на конец зимы — начало весны. О любви в мире кошачьих — в материале спецпроекта РИА Новости «Год экологии».

Источник: РИА "Новости"

Кот-невидимка, кот-одиночка — все это про манула, представителя кошачьих, о котором многие слышали, но живьем видели единицы.

Но если вдруг вам по весне удастся увидеть его мчащимся на бешеной скорости, знайте, манул вышел на тропу любви. Для того чтобы обрести возлюбленную, манул меняет привычный уклад и начинает жить на другой скорости. Включает форсаж обычно неторопливый манул неспроста.

Котам есть куда торопиться.

Период, в который возможно зачатие, у самок довольно короткий, не более 42 часов.

Дорога каждая минута, а еще и конкуренты не дремлют. Бой за внимание самки крайне жесток — активный поклонник отважно бьется с соперниками. Во время ухаживаний манул нежен и заботлив с «дамой сердца».

Котята манула в Новосибирском зоопарке | Источник: РИА "Новости"

Однако, добившись своей цели, самец без промедления скрывается в своих владениях. С глаз долой — из сердца вон. Судьба детенышей сурового отца не интересует.

Мать-одиночка сама ищет себе укромное местечко. Обычно это это старые норы монгольского сурка или лисицы, расщелины скал. Беременность протекает 60 дней. Детеныши появляются на свет в апреле-мае. В одном помете может быть шесть котят. Они совершенно беспомощные, слепые и лысоватые, весят меньше 300 граммов, длина — не более 12 сантиметров, глаза открывают на 10−12 день.

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Однако котята очень быстро растут и уже в три-четыре месяца выходят на первую охоту, в шесть-восемь месяцев ничем внешне не отличаются от взрослых, в 10 — готовы к размножению. И самцы вновь ждут весны и мчатся навстречу возлюбленным.

А вот амурские тигры носятся на всех парах не только в брачный период. Высокое звание одного из самых быстрых животных на земле обязывает.

В дикой природе этих прекрасных животных несколько сотен, и они всеми силами стараются продолжать свой род. У тигров нет определенного сезона для спаривания. Амурский тигр — животное-одиночка, как и большинство кошачьих, и найти подходящего партнера — уже удача. Примечательно, что часто инициатором «отношений» выступает тигрица. На огромной территории (у каждого тигра площадь ареала может достигать 300 квадратных километров) кошка ищет подходящего партнера.

В дикой природе этих прекрасных животных несколько сотен, и они всеми силами стараются продолжать свой род | Источник: РИА "Новости"

Во время отношений тигры спариваются множество раз и в течение всех брачных отношений держатся вместе. Самец защищает свою избранницу и яростно сражается с конкурентами, но после зачатия уходит от самки и ищет новую партнершу для продолжения рода.

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Мамы-тигрицы удивительно заботливые и нежные. Беременная кошка вынашивает потомство 95−112 дней в одиночестве. В это время она устраивает для семьи безопасное логово — в труднодоступных местах, густых зарослях леса, расщелинах скал или незаметных пещерах. В этом же логове тигрица рожает.

Когда котятам исполняется полгода, мама начинает обучать их охотничьим навыкам. В годовалом возрасте тигрятам позволяется попробовать себя в самостоятельной охоте, а к двум годам они приобретают необходимый опыт и способны одолеть крупную добычу. Достигнув половой зрелости, тигры покидают семью и начинают полноценную самостоятельную жизнь, готовя себя к исполнению возложенной на них природой цели — построить семью, продолжить и сохранить свой род.

Как и амурским тиграм, дальневосточным леопардам повезло. Спариваться они могут, когда им заблагорассудится. Эти редкие кошки могут приносить потомство круглый год. Дальневосточные леопарды — хищники-одиночки, и увидеть двух особей вместе можно только во время «кошачьей свадьбы».

Брачные игры леопардов в дикой природе долгое время были мало изучены учеными. Скрытные большие кошки чувств напоказ не выставляют | Источник: РИА "Новости"

Когда самец ищет контакта с самкой, он активнее оставляет запаховые метки, посещает места, где больше вероятность встретиться с «дамой», а также поет «любовные серенады» (издает характерное рычание).

Один самец «ухаживает» сразу за несколькими самками, но они не ревнуют: зов природы и ничего личного.

Задача тигра — стать отцом как можно большего количества котят, хочешь не хочешь — надо стараться.

Брачные игры леопардов в дикой природе долгое время были мало изучены учеными. Скрытные большие кошки чувств напоказ не выставляют. Первые кадры ухаживаний были получены камерой в заповеднике «Кедровая Падь» лишь в марте 2015 года.

На раритетном видео с невозмутимым, равнодушным самцом заигрывала юная самка: кувыркалась перед партнером. Брачные игры продолжались до самого вечера. На сегодняшний день это единственное видео ухаживаний пятнистых хищников, снятое в естественной среде.

Звездный час для барсов, достигших половой зрелости, наступает в самом конце зимы и ранней весной, что совпадает с периодом течки у самок.

Окончательно к самостоятельной жизни молодые ирбисы становятся готовы на вторую зиму, когда и покидают мать и начинают жить самостоятельно | Источник: РИА "Новости"

«Конфетно-букетный» период проходит для самцов в довольно экономичном режиме. Вполне достаточно вместе поохотиться с самкой, что является высшим проявлением чувств, и можно переходить к основной части. Но тут иногда возникают непредвиденные трудности. Самки барса беременеют не каждый год, а раз в два года (и то не всегда).

Если все прошло удачно, то в помете может быть от одного до пятерых котят, но чаще два-три. Как и у домашних кошек, котята у ирбисов рождаются слепыми. Первый выход в свет у ирбисят случается в возрасте около двух месяцев. С этого же времени мать начинает давать им мясо.

В возрасте трех месяцев котята способны на прогулки вместе с матерью, а примерно в полгода начинают охотиться сами, подражая матери: поначалу к добыче подкрадывается все семейство, но решающий бросок делает самка. Окончательно к самостоятельной жизни молодые ирбисы становятся готовы на вторую зиму, когда и покидают мать и начинают жить самостоятельно.

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