Треть россиян не знают, что значит «гомеопатия»
Среди всех опрошенных, кто дал то или иное определение «гомеопатии», по данным ВЦИОМ, 32% верят в положительный эффект.
Среди всех опрошенных, кто дал то или иное определение «гомеопатии», по данным ВЦИОМ, 32% верят в положительный эффект.
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Треть россиян не знают, что значит слово «гомеопатия», еще около пятой части его вообще не слышали, но больше половины тех, кто пользовался гомеопатическими средствами, не согласны с меморандумом комиссии РАН «О лженаучности гомеопатии». Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
Мнения разделились
«17% наших сограждан не знали о существовании понятия “гомеопатия” до участия в опросе, еще треть (33%) слышали это слово, но не знают, что это такое», — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Как правило, они представляют, что оно относится к области медицины (15% — «лекарство из природных средств», 9% — «лечебное средство»
Социологи отмечают, что доля респондентов, среди знающих, по их словам, что такое гомеопатия, те, кто пользовались гомеопатическими средствами лично либо сказали, что пользовались их родственники — 49%, или 23% от всех опрошенных россиян. При этом такие люди в большинстве своем уверены в действенности гомеопатии — 42% говорят, что гомеопатия помогала часто, 25% — иногда, а 27% отмечают, что, как правило, она не давала положительного результата.
Среди всех опрошенных, кто дал то или иное определение «гомеопатии» (46%), эффективность гомеопатических средств скорее оценивается невысоко: 45% считают, что они не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32%.
«Предложение Российской академии наук (запретить гомеопатию в государственных больницах, а в аптеках не продавать гомеопатические средства под видом лекарств) поддерживают 46% россиян, имеющих
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен
Меморандум комиссии РАН
Гомеопатия — вид альтернативной медицины, основные методы которой были сформулированы в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом, его суть — применение растворов, содержащих сверхмалые дозы действующего вещества.
Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии», предложив Минздраву РФ вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе — предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам — не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям.
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что ведомство создает рабочую группу для обсуждения вопроса о будущем гомеопатии и готово делать это беспристрастно.