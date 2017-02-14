Треть россиян не знают, что значит «гомеопатия»

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Треть россиян не знают, что значит слово «гомеопатия», еще около пятой части его вообще не слышали, но больше половины тех, кто пользовался гомеопатическими средствами, не согласны с меморандумом комиссии РАН «О лженаучности гомеопатии». Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. Мнения разделились «17% наших сограждан не знали о существовании понятия “гомеопатия” до участия в опросе, еще треть (33%) слышали это слово, но не знают, что это такое», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

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То или иное описание понятия «гомеопатия» в ходе опроса ВЦИОМ смогли дать 46% россиян

Как правило, они представляют, что оно относится к области медицины (15% — «лекарство из природных средств», 9% — «лечебное средство» и т. д. ), но точное определение дать не могут. Зафиксирован 1% ответов «лечение подобного подобным», 1% — «лечение минимальными дозами самого заболевания», 4% — «лечение минимальными дозами лечащих средств», 3% сказали, что это лженаука и шарлатанство. Социологи отмечают, что доля респондентов, среди знающих, по их словам, что такое гомеопатия, те, кто пользовались гомеопатическими средствами лично либо сказали, что пользовались их родственники — 49%, или 23% от всех опрошенных россиян. При этом такие люди в большинстве своем уверены в действенности гомеопатии — 42% говорят, что гомеопатия помогала часто, 25% — иногда, а 27% отмечают, что, как правило, она не давала положительного результата.

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Среди всех опрошенных, кто дал то или иное определение «гомеопатии» (46%), эффективность гомеопатических средств скорее оценивается невысоко: 45% считают, что они не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32%. «Предложение Российской академии наук (запретить гомеопатию в государственных больницах, а в аптеках не продавать гомеопатические средства под видом лекарств) поддерживают 46% россиян, имеющих какое-то представление о гомеопатии. В то же время против инициативы высказываются 46%, причем более других не согласны люди, применявшие гомеопатию (сами или члены семьи) — 57%, а среди них еще более те, кто отмечают ее эффективность (74%)» , — говорится в сообщении. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 8—9 февраля 2017 г. методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Меморандум комиссии РАН Гомеопатия — вид альтернативной медицины, основные методы которой были сформулированы в XVIII веке немецким врачом Христианом Ганеманом, его суть — применение растворов, содержащих сверхмалые дозы действующего вещества.

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