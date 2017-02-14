Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
«Сказки становятся правдой»: Захарова о розыгрыше чиновницы США
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
20Ситуация на юго-востоке Украины
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Самый грязный город в мире
12:49 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области 154 жителя перешагнули 100-летний рубеж

В Ростовской области проживают 154 человека, отметивших 100-летний юбилей, среди них 125 женщин и 29 мужчин, сообщает пресс-служба ПФР по региону.

В 2016 году 100-летний юбилей отметили 47 жителей Ростовской области — получателей пенсии по линии ПФР. Среди юбиляров — 37 женщин и 10 мужчин. В 2017 году уже трое жителей Ростовской области перешагнули 100-летний рубеж. Больше всего долгожителей проживает в Ростове-на-Дону — 42 человека, в Таганроге — 15 долгожителей, в Шахтах — 8. Из сельских районах рекордсменами по числу самых пожилых людей стали Каменский и Тацинский районы — по 4 долгожителя.

«Самой пожилой жительницей нашего региона является ростовчанка, которой в январе 2017 года исполнилось 107 лет. Ту же дату отметит в марте этого года жительница Волгодонска», — рассказали в ПФР.

Как отметил управляющий отделением ПФР по Ростовской области Евгений Петров, общий трудовой стаж долгожителей региона превышает 5 тысяч лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Губернатор Рязанской области подал в отставку
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
ОДК анонсировала первый полет истребителя Т-50
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
В школах установят глушилки мобильной связи
Обвал грунта произошел во Владивостоке при строительстве дома
Спорт
Эмери vs «Барса»: судные дни экс-спартаковца Главный клубный турнир Европы стартует матчем, собравшим одних из лучших нападающих континента и обещающим зрелище и голы
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее» Представители кинотеатров региона объясняют это тем, что фильм «не укладывается в сознании осетинского народа»
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь