В Ростовской области 154 жителя перешагнули 100-летний рубеж

В 2016 году 100-летний юбилей отметили 47 жителей Ростовской области — получателей пенсии по линии ПФР. Среди юбиляров — 37 женщин и 10 мужчин. В 2017 году уже трое жителей Ростовской области перешагнули 100-летний рубеж. Больше всего долгожителей проживает в Ростове-на-Дону — 42 человека, в Таганроге — 15 долгожителей, в Шахтах — 8. Из сельских районах рекордсменами по числу самых пожилых людей стали Каменский и Тацинский районы — по 4 долгожителя.

«Самой пожилой жительницей нашего региона является ростовчанка, которой в январе 2017 года исполнилось 107 лет. Ту же дату отметит в марте этого года жительница Волгодонска», — рассказали в ПФР.

Как отметил управляющий отделением ПФР по Ростовской области Евгений Петров, общий трудовой стаж долгожителей региона превышает 5 тысяч лет.