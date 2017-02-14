Областные студотряды станцуют в центре Калининграда

Мероприятие пройдет на площади Победы. Также гости смогут принять участие в розыгрыше призов.

Лучших и самых активных членов этого движения будут чествовать в актовом зале КГТУ, в их честь состоится праздничный концерт.

Сейчас число активистов движения студенческих трудовых отрядов Калининградской области насчитывает более 980 человек.