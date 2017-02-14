Областные студотряды станцуют в центре Калининграда
Калининградские студенты проведут танцевальную акцию. Так ребята решили отметить «День российских студенческих отрядов», который празднуется 17 февраля.
Калининградские студенты проведут танцевальную акцию. Так ребята решили отметить «День российских студенческих отрядов», который празднуется 17 февраля.
Мероприятие пройдет на площади Победы. Также гости смогут принять участие в розыгрыше призов.
Лучших и самых активных членов этого движения будут чествовать в актовом зале КГТУ, в их честь состоится праздничный концерт.
Сейчас число активистов движения студенческих трудовых отрядов Калининградской области насчитывает более 980 человек.