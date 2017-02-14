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15:58 (мск), источник: Вести - Калининград

Областные студотряды станцуют в центре Калининграда

Калининградские студенты проведут танцевальную акцию. Так ребята решили отметить «День российских студенческих отрядов», который празднуется 17 февраля.

Мероприятие пройдет на площади Победы. Также гости смогут принять участие в розыгрыше призов.

Лучших и самых активных членов этого движения будут чествовать в актовом зале КГТУ, в их честь состоится праздничный концерт.

Сейчас число активистов движения студенческих трудовых отрядов Калининградской области насчитывает более 980 человек.

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