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11:59 (мск), источник: Интерфакс

МОЭСК построит инновационную подстанцию для «Сколково»

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» построит подстанцию «Медведевская» 110/20 кВ мощностью 160 МВА для электроснабжения инновационного центра «Сколково», сообщила пресс-служба МОЭСК.

Источник: РИА "Новости"

«Подстанция “Медведевская” относится к питающим центрам нового поколения. Его мощность составит 160 МВА. Подстанция будет оснащена самым современным оборудованием, максимально отвечающим требованиям надежности, эффективности и безопасности. Также на подстанции будут применены инновационные энергосберегающие технологии», — говорится в сообщении.

Подстанция «Медведевская» обеспечит растущие потребности в электроснабжении потребителей инновационного центра.

«Новый питающий центр обеспечит электроснабжением административно-офисные, образовательные и жилые здания “Сколково”, в котором к 2020 году на площади 4 млн кв. метров будут жить, учиться и работать около 50 тыс. человек», — говорится в пресс-релизе.

Инновационный центр «Сколково» — создаваемый с 2010 года по инициативе тогда еще президента РФ Дмитрия Медведева научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий.

МОЭСК — сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основные акционеры МОЭСК — ОАО «Российские сети» (51%), «Газпром» (31%) и правительство Москвы (8%).

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