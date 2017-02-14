МОЭСК построит инновационную подстанцию для «Сколково»

«Подстанция “Медведевская” относится к питающим центрам нового поколения. Его мощность составит 160 МВА. Подстанция будет оснащена самым современным оборудованием, максимально отвечающим требованиям надежности, эффективности и безопасности. Также на подстанции будут применены инновационные энергосберегающие технологии», — говорится в сообщении.

Подстанция «Медведевская» обеспечит растущие потребности в электроснабжении потребителей инновационного центра.

«Новый питающий центр обеспечит электроснабжением административно-офисные, образовательные и жилые здания “Сколково”, в котором к 2020 году на площади 4 млн кв. метров будут жить, учиться и работать около 50 тыс. человек», — говорится в пресс-релизе.

Инновационный центр «Сколково» — создаваемый с 2010 года по инициативе тогда еще президента РФ Дмитрия Медведева научно-технологический комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий.

МОЭСК — сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основные акционеры МОЭСК — ОАО «Российские сети» (51%), «Газпром» (31%) и правительство Москвы (8%).