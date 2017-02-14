В Новосибирске размер взятки в полтора раза превысил среднюю зарплату

В Новосибирске средний размер взятки за прошлый год превысил среднюю заработную плату по региону и составил 44,5 тыс. рублей. Об этом сообщил начальник городского УМВД Юрий Горчаков на сессии горсовета, сообщают «НГС. Новости».

Горчаков заявил, что в 2016 году полицейские выявили 314 коррупционных преступления в Новосибирске, в том числе 54 факта дачи взятки и 14 фактов получения. В отношении 168 человек были возбуждены уголовные дела.