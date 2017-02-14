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17:49 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

ФК «Ростов» подписал киберфутболиста

В Ростове подвели итоги турнира по киберфутболу FIFA 17 FC Rostov Challenge.

В турнире соревновались 128 любителей виртуального футбола.

Третье место занял Александр Климов, второе — Даниил Старченко, победителем стал Алексей Олейник. Он представит «Ростов» на Кубке РФПЛ по киберфутболу, сообщает пресс-служба донского клуба.

Первый официальный турнир по игре FIFA 17 пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе, в нем примут участие 16 игроков из клубов РФПЛ. Киберспортсменов уже подписали ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Уфа», «Волга», «Динамо», «Урал», «Анжи», «Крылья Советов», «Амкар», «Томь» и «Арсенал».

Как сообщали Юга.ру, Минспорт РФ в июне 2016 года внес киберспорт в реестр официально признанных видов спорта.

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