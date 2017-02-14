Две девушки из Казани принимают участие в «Красе Вселенной-2017»

Алина Девятых — студентка второго курса Казанского национального исследовательско-технологического университета, увлекается хореографией. Участвовала в конкурсах красоты «Татар кызы» и «Мисс университета». Алине 19 лет, ее рост 180 см. Эльвира Каримова — профессиональная модель и студентка КНИТУ-КАИ, учится на специальности «Мировая экономика». Финалистка конкурса «Краса Татарстана-2016». Эльвире тоже 19 лет, рост 175 см.

К слову, среди девушек присутствуют не только профессиональные модели, но и налоговый инспектор из Смоленской области (г. Вязьма) и сержант полиции из Смоленской области (Смоленск).

На официальном сайте конкурса началось голосование за претенденток на корону — для этого необходимо отправить смс с кодом участницы на короткий номер. Голосование завершится 24 февраля в 12 часов по московскому времени. Пять участниц, набравших наименьшее количество смс-голосов, выбывают из дальнейшего участия в конкурсе. Остальные 10 участниц продолжат борьбу в полуфинале после того, как запишут интересные видеовизитки о себе, о городе или стране. Однако на этом отборочный тур не закончен. В данный момент любая девушка от 18 до 26 лет, не имеющая детей и не состоящая в браке, может заполнить анкету на сайте конкурса: www.beautyofuniverse.ru, и, возможно, сможет принять участие во втором четвертьфинале от России. Количество участниц второго четвертьфинала будет известно позже.

Напомним, что отборочный тур конкурса «Краса Вселенной-2017» стартовал около трех месяцев назад, в результате него уже определились первые участницы четвертьфинала также из Узбекистана (в настоящий момент четвертьфинал от Узбекистана параллельно идет на сайте конкурса), Белоруссии, Кыргызстана и Чехии.