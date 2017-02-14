В центре Калининграда в День защитника Отечества перекроют движение
В Калининграде в День защитника Отечества будет ограничено движение в центре города.
В Калининграде в День защитника Отечества будет ограничено движение в центре города.
Так, 23 февраля при проведении церемонии возложения цветов и венков к мемориальному комплексу 1200
— по Гвардейскому проспекту на участке от улицы Горной до улицы Театральной.
— на улице Горной на участке от улицы Генерала Галицкого до улицы Дмитрия Донского.
На время оперативного закрытия движения автобусные и троллейбусные маршруты, следующие через Гвардейский проспект и улицу Горную будут перенаправлены на Ленинский проспект, улицу Театральную. В обратном направлении по тому же маршруту.