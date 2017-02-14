В поликлинику Южного города в Самаре набирают персонал

Штатным расписанием предусмотрено 48 врачей и 77 медицинских сестер. Резюме на вакантные должности принимаются до 1 июля 2017 года.

Многопрофильное медицинское учреждение рассчитано на 500 посещений в сутки. В нем будут функционировать следующие отделения:

отделение врачей общей практики;

отделение врачей специалистов (кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог, гастроэнтеролог, хирург, уролог);

детское отделение;

женская консультация;

кабинет неотложной помощи;

клинико-диагностическая лаборатория;

кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики;

физиотерапевтическое отделение;

кабинет медицинской профилактики;

рентгенологическое отделение;

дневной стационар при поликлинике;

отделение неотложной медицинской помощи.

Для микрорайона это давно ожидаемый социальный объект. Сейчас в Южном городе работает кабинет врача общей практики, однако жителям не хватает полноценного медицинского учреждения, сообщает ООО «ДК Древо».