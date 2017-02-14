В поликлинику Южного города в Самаре набирают персонал
Начат набор персонала в новую поликлинику, которая откроется в микрорайоне Южный город в декабре 2017 года.
Начат набор персонала в новую поликлинику, которая откроется в микрорайоне Южный город в декабре 2017 года.
Штатным расписанием предусмотрено 48 врачей и 77 медицинских сестер. Резюме на вакантные должности принимаются до 1 июля 2017 года.
Многопрофильное медицинское учреждение рассчитано на 500 посещений в сутки. В нем будут функционировать следующие отделения:
отделение врачей общей практики;
отделение врачей специалистов (кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог, гастроэнтеролог, хирург, уролог);
детское отделение;
женская консультация;
кабинет неотложной помощи;
кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики;
физиотерапевтическое отделение;
кабинет медицинской профилактики;
рентгенологическое отделение;
дневной стационар при поликлинике;
отделение неотложной медицинской помощи.
Для микрорайона это давно ожидаемый социальный объект. Сейчас в Южном городе работает кабинет врача общей практики, однако жителям не хватает полноценного медицинского учреждения, сообщает ООО «ДК Древо».