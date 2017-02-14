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14:07 (мск), источник: НИА Самара

В поликлинику Южного города в Самаре набирают персонал

Начат набор персонала в новую поликлинику, которая откроется в микрорайоне Южный город в декабре 2017 года.

Штатным расписанием предусмотрено 48 врачей и 77 медицинских сестер. Резюме на вакантные должности принимаются до 1 июля 2017 года.

Многопрофильное медицинское учреждение рассчитано на 500 посещений в сутки. В нем будут функционировать следующие отделения:

отделение врачей общей практики;
отделение врачей специалистов (кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог, гастроэнтеролог, хирург, уролог);
детское отделение;
женская консультация;
кабинет неотложной помощи;
клинико-диагностическая лаборатория;
кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики;
физиотерапевтическое отделение;
кабинет медицинской профилактики;
рентгенологическое отделение;
дневной стационар при поликлинике;
отделение неотложной медицинской помощи.

Для микрорайона это давно ожидаемый социальный объект. Сейчас в Южном городе работает кабинет врача общей практики, однако жителям не хватает полноценного медицинского учреждения, сообщает ООО «ДК Древо».

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