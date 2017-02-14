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12:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пособия для матерей увеличены в Иркутской области с февраля

Пособия для матерей с 1 февраля 2017 года выросли на 5,4% в Иркутской области.

Как сообщает 14 февраля пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС), пособия проиндексированы на коэффициент 1,054, согласно постановлению правительства РФ. Подробнее о пособиях в связи с материнством для работающих граждан можно узнать по телефону в ФСС (3952) 25−96−12 (правовой отдел); для неработающих — по телефонам в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (будни с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00): горячая линия ведомства — (3952) 25−33−07, социальный телефон — 8−800−100−22−42.

Напомним, родители (опекуны) имеют право на четыре вида пособий, выплачиваемых в связи с материнством в зависимости от наличия трудового договора. Это единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медорганизациях на ранних сроках беременности (только работающим), единовременное пособие при рождении ребёнка (одинаково для всех), ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (различное для работающих и неработающих) и ограничение по пособию по временной нетрудоспособности и по беременности и родам (только для работающих).

Важно знать, что пособия неработающим гражданам выплачивает министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области в пределах, установленных правительством РФ.

За счет Фонда социального страхования РФ пособия выплачивают работающим по трудовому договору жителям Иркутской области, чьи предприятия производили отчисления по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На размер пособий в этом случае влияет средняя зарплата (за последние два года перед страховым событием), а также минимальные и максимальные размеры выплат, установленные правительством РФ.

Напомним, женщинам, работающим по трудовым договорам, пособия в связи с материнством выплачивает работодатель, финансирование идёт из средств Фонда социального страхования РФ. В ряде случаев предусмотрена возможность назначения и выплаты пособий отделением Фонда напрямую.

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