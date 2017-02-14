Пособия для матерей увеличены в Иркутской области с февраля
Пособия для матерей с 1 февраля 2017 года выросли на 5,4% в Иркутской области.
Пособия для матерей с 1 февраля 2017 года выросли на 5,4% в Иркутской области.
Как сообщает 14 февраля
Напомним, родители (опекуны) имеют право на четыре вида пособий, выплачиваемых в связи с материнством в зависимости от наличия трудового договора. Это единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медорганизациях на ранних сроках беременности (только работающим), единовременное пособие при рождении ребёнка (одинаково для всех), ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (различное для работающих и неработающих) и ограничение по пособию по временной нетрудоспособности и по беременности и родам (только для работающих).
Важно знать, что пособия неработающим гражданам выплачивает министерство социального развития опеки и попечительства Иркутской области в пределах, установленных правительством РФ.
За счет Фонда социального страхования РФ пособия выплачивают работающим по трудовому договору жителям Иркутской области, чьи предприятия производили отчисления по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. На размер пособий в этом случае влияет средняя зарплата (за последние два года перед страховым событием), а также минимальные и максимальные размеры выплат, установленные правительством РФ.
Напомним, женщинам, работающим по трудовым договорам, пособия в связи с материнством выплачивает работодатель, финансирование идёт из средств Фонда социального страхования РФ. В ряде случаев предусмотрена возможность назначения и выплаты пособий отделением Фонда напрямую.