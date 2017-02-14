Синоптики прогнозируют казанцам сильные снегопады

По данным Гидрометцентра РТ, в период с 14 по 19 февраля Татарстан будет находиться под влиянием активного североатлантического циклона и его фронтальных разделов. В связи с этим ожидается ухудшение погодных условий: плохая видимость, сильный порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, в этот период выпадет половина месячной нормы осадков.

Комитет внешнего благоустройства Казани рекомендует автомобилистам проявить повышенную бдительность, неукоснительно соблюдать требования ПДД, и по мере возможности отказаться от использования личного транспорта.

В предстоящие сутки для уборки улиц будет задействовано 590 единиц техники.