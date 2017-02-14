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12:21 (мск), источник: РИА Новости

Протест Киева не помешает реализации археологического проекта в Крыму

Протест украинских властей не повлияет на реализацию российско-британского проекта по раскопкам в Крыму, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Делегация британских ученых посетила Крым на прошлой неделе.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Протест украинских властей не повлияет на реализацию российско-британского проекта по раскопкам в Крыму, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Делегация британских ученых посетила Крым на прошлой неделе. Одна из целей визита — налаживание сотрудничества в археологическом туризме. Ученые заявили о желании начать раскопки на территории Крыма, посвященные Крымской войне.

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Министерство культуры Украины потребовало от украинского МИДа в связи с планами российских и британских ученых направить ноты протеста в МИД России и Великобритании.

«Проект будет реализован, никакие ноты протестов и угрозы не остановят британских археологов, которых еще до приезда на крымскую землю предупреждали о возможной агрессивной реакции украинских властей», — сказал РИА Новости Черняк, который проводил официальную встречу с британскими учеными в стенах крымского парламента.

По его словам, британские археологи не только не побоялись ехать в Крым, но еще и согласились придать огласке свой визит, тем самым подчеркнув серьезность своих намерений.

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