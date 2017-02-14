Протест Киева не помешает реализации археологического проекта в Крыму
Протест украинских властей не повлияет на реализацию
Протест украинских властей не повлияет на реализацию
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Протест украинских властей не повлияет на реализацию
Делегация британских ученых посетила Крым на прошлой неделе. Одна из целей визита — налаживание сотрудничества в археологическом туризме. Ученые заявили о желании начать раскопки на территории Крыма, посвященные Крымской войне.
Министерство культуры Украины потребовало от украинского МИДа в связи с планами российских и британских ученых направить ноты протеста в МИД России и Великобритании.
«Проект будет реализован, никакие ноты протестов и угрозы не остановят британских археологов, которых еще до приезда на крымскую землю предупреждали о возможной агрессивной реакции украинских властей», — сказал РИА Новости Черняк, который проводил официальную встречу с британскими учеными в стенах крымского парламента.
По его словам, британские археологи не только не побоялись ехать в Крым, но еще и согласились придать огласке свой визит, тем самым подчеркнув серьезность своих намерений.