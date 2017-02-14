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16:53 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоград прибыли великие православные святыни

Сегодня в Казанский собор Волгограда прибыли великие православные святыни.

В Казанский собор Волгограда прибыли великие православные святыни. Среди них — икона Трех святителей с частицами святых мощей трех великих святителей и учителей Церкви — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. А также — икона и ковчег с мощами одной из самых известных и почитаемых православных святых святой блаженной Матроны Московской.

Святыни встречали с песнопениями и хоругвями всё священство собора и верующие. Большая, в человеческий рост, икона Матроны Московской, икона Трехсвятителей и ковчежец с мощами были водружены на главное место. Под руководством настоятеля Казанского собора, протоиерея Вячеслава Жебелева совершилось большое молитвенное служение.

Святыни прибыли в Волгоград по благословению святейшего патриарха Кирилла. Рассказывает протоиерей Вячеслав Жебелев:

— Почему мы так стремимся приобщиться к этим святыням? Потому что живет память о святых которые так угодили Богу. Они были как бы друзьями божьими, потому что в себе пытались отобразить божественную благодать. Они были как зеркало божественного сияния, через них Господь проявлял себя в этом мире. Они были как бы соработники божьи. В этом и заключается святость, когда человек отсекает все свое греховное «я» и дает возможность, действовать Богу Эти святые особенно послужили Богу. Они являются вселенскими учителями. Все трое жили в IV веке, когда только формировалась Византийская империя, появилось множество ложных еретических учений. Эти учители очищали православную мысль и православное восприятие веры христовой. Мы будем молиться, чтобы они и в наше сложное время вразумили нас, помогли нам, укрепили нас, умолили Бога, чтобы он проявил к нам сугубое милосердие.

Святая блаженная Матрона особо близка нам, особо почитаема нами. И по времени жила недалеко от нас. К ней обращаем молитвы, чтобы она была нашей заступницей, предстательницей перед Богом за всякую христианскую душу, скорбящую и озлобленную, милости Божьей и помощи требующей.

Святая блаженная Матрона Московская, скончавшаяся в 1952 году, имела от рождения дар чудотворения. Она ещё до кончины своей стала известна, как молитвенница и подвижница во славу Божью. Вся её жизнь стала примером великого духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. При жизни у ее дома всегда были паломники. Люди приезжали за помощью к матушке за десятки километров со своими болезнями, тревогами, скорбями. И Матрона помогала, исцеляла, наставляла.

Святыни пробудут в Казанском соборе с 14 февраля до 4 марта. Доступ к ним с 7 до 19 часов.

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