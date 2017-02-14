Последний самарский «Союз-У» запустят с космодрома Байконур 22 февраля
22 февраля с космодрома Байконур планируется последний пуск
22 февраля с космодрома Байконур планируется последний пуск
Всего на начало 2017 г. было совершено 788 пусков
Напомним, Роскосмос сообщил об окончании эксплуатации ракет «Союз-У» после аварии носителя этого типа, который должен был доставить на орбиту космический грузовой корабль «Прогресс МС-04» с грузом для МКС. Как ранее писали СМИ со ссылкой на источник на космодроме Байконур, все дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2−1А». Пуски пилотируемых кораблей продолжатся на ракете «Союз-ФГ».