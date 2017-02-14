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12:53 (мск), источник: Volga News

Последний самарский «Союз-У» запустят с космодрома Байконур 22 февраля

22 февраля с космодрома Байконур планируется последний пуск ракеты-носителя (РН) «Союз-У» производства самарского РКЦ «Прогресс», сообщает пресс-служба Роскосмоса. Планируется, что ракета выведет на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-05» с грузом для Международной космической станции.

Ракета-носитель «Союз-У» эксплуатируется с 1973 года. Она предназначалась для выведения на околоземную орбиту транспортных кораблей, космических аппаратов специального, технологического и медико-биологического назначения (типа «Фотон» и «Бион»), а также автоматических космических аппаратов различных типов. На данный момент производство «Союз-У» завершено.

Всего на начало 2017 г. было совершено 788 пусков ракет-носителей «Союз-У», из них лишь 22 пуска — аварийные.

Напомним, Роскосмос сообщил об окончании эксплуатации ракет «Союз-У» после аварии носителя этого типа, который должен был доставить на орбиту космический грузовой корабль «Прогресс МС-04» с грузом для МКС. Как ранее писали СМИ со ссылкой на источник на космодроме Байконур, все дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2−1А». Пуски пилотируемых кораблей продолжатся на ракете «Союз-ФГ».

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