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12:59 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде реконструкция трех спортивных объектов к ЧМ-2018 идет с отставанием

В Нижнем Новгороде имеется отставание по реконструкции трех спортивных объектов к ЧМ-2018. Об этом сообщил министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов.

По его словам, в настоящее время в «красной» зоне находится реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик». «В связи с работой ФАСа было отложено принятие решения. Но контракт уже разыгран, есть победитель. До конца февраля планируется заключение контракта с компанией “Нижегородспецгидрострой”, которая строит тренировочную площадку на Карла Маркса», — сказал Панов.

В «желтой» зоне находятся мероприятия по реконструкции стадиона «Локомотив». Министр отметил, что по нему получено отрицательное заключение госэкспертизы. В связи с этим прогнозируется отставание от графика на два месяца. Планируется закончить строительно-монтажные работы до конца 2017 года.

Также прогнозируется отставание на 1 месяц по работам на тренировочной площадке на территории ДЮСШ «Мещера» в связи с отсутствием доведенных ассигнований из федерального бюджета.

Панов пообещал «постараться», чтобы все работы, несмотря на отставания, были выполнены в срок.

25 января с рабочим визитом Нижегородскую область посетил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Он ознакомился с объектами, строящимися к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, и дал положительную оценку подготовке инфраструктуры.

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