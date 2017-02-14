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16:41 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовских водителей наказали за неправильную тонировку и грязные номера

Рейды по борьбе с нарушителями провели сотрудники регионального управления ГИБДД.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

32 автовладельца привлечены к административной ответственности за затемненные стёкла. Кстати, большинство водителей согласились устранить нарушение на месте.

Девять человек заплатят штраф за нечитаемые регистрационные знаки.

В числе тех, кто получил административное наказание, оказались и пешеходы. Пятерым из них также придется поплатиться за несоблюдение правил дорожного движения.

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