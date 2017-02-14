Ростовских водителей наказали за неправильную тонировку и грязные номера
Рейды по борьбе с нарушителями провели сотрудники регионального управления ГИБДД.
Рейды по борьбе с нарушителями провели сотрудники регионального управления ГИБДД.
32 автовладельца привлечены к административной ответственности за затемненные стёкла. Кстати, большинство водителей согласились устранить нарушение на месте.
Девять человек заплатят штраф за нечитаемые регистрационные знаки.
В числе тех, кто получил административное наказание, оказались и пешеходы. Пятерым из них также придется поплатиться за несоблюдение правил дорожного движения.