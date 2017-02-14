В Крыму снова штормовое предупреждение
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта 15 февраля в Крыму, в том числе в Симферополе, ожидаются сложные погодные условия.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта 15 февраля в Крыму, в том числе в Симферополе, ожидаются сложные погодные условия.
А именно: сильный снег, местами очень сильный, метель, на дорогах гололедица, усиление