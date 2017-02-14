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12:28 (мск), источник: Крым Press

В Крыму снова штормовое предупреждение

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта 15 февраля в Крыму, в том числе в Симферополе, ожидаются сложные погодные условия.

А именно: сильный снег, местами очень сильный, метель, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра до 20−25 м/с. Совет автолюбителям — воздержаться от поездок хотя бы на один день.

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