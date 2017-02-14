МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
Днём и до конца суток 14 февраля начиная с
Днём и до конца суток 14 февраля начиная с
В течение суток 15 февраля по области и в г. Волгограде ожидаются снегопады, в отдельных районах сильный снег, усиление западного,
Значительные осадки, метели, налипание мокрого снега, сильный ветер, способствующие образованию снежных заносов на дорогах, значительному ухудшению видимости, а также дополнительной нагрузке на линии электропередач, могут привести к осложнению работы автотранспорта, энергетиков и коммунальных служб.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей и гостей региона воздержаться от использования автотранспорта. Не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Не планировать поездки на дальние расстояния. Соблюдать элементарные требования безопасности. Быть предельно внимательными и осторожными. Следить за исправностью печного отопления и дымоходов.
Сотрудниками оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог с использованием систем видеонаблюдения и мониторинга.
В случае возникновения экстренной ситуации звоните по телефону