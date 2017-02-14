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12:46 (мск), источник: РИАЦ

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

Днём и до конца суток 14 февраля начиная с северо-западных районов Волгоградской области, с распространением на всю территорию региона, прогнозируется снег от слабого до умеренного, усиление юго-западного ветра местами до 18 м/с, метели.

Источник: РИАЦ

В течение суток 15 февраля по области и в г. Волгограде ожидаются снегопады, в отдельных районах сильный снег, усиление западного, северо-западного ветра до 15−20м/с, метели. В отдельных районах туманы, гололёдные явления, налипание мокрого снега.

Значительные осадки, метели, налипание мокрого снега, сильный ветер, способствующие образованию снежных заносов на дорогах, значительному ухудшению видимости, а также дополнительной нагрузке на линии электропередач, могут привести к осложнению работы автотранспорта, энергетиков и коммунальных служб.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей и гостей региона воздержаться от использования автотранспорта. Не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Не планировать поездки на дальние расстояния. Соблюдать элементарные требования безопасности. Быть предельно внимательными и осторожными. Следить за исправностью печного отопления и дымоходов.

Сотрудниками оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог с использованием систем видеонаблюдения и мониторинга.

В случае возникновения экстренной ситуации звоните по телефону аварийно-спасательной службы «101» (для любых операторов сотовой связи).

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