МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

В течение суток 15 февраля по области и в г. Волгограде ожидаются снегопады, в отдельных районах сильный снег, усиление западного, северо-западного ветра до 15−20м/с, метели. В отдельных районах туманы, гололёдные явления, налипание мокрого снега.

Значительные осадки, метели, налипание мокрого снега, сильный ветер, способствующие образованию снежных заносов на дорогах, значительному ухудшению видимости, а также дополнительной нагрузке на линии электропередач, могут привести к осложнению работы автотранспорта, энергетиков и коммунальных служб.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей и гостей региона воздержаться от использования автотранспорта. Не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Не планировать поездки на дальние расстояния. Соблюдать элементарные требования безопасности. Быть предельно внимательными и осторожными. Следить за исправностью печного отопления и дымоходов.

Сотрудниками оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог с использованием систем видеонаблюдения и мониторинга.