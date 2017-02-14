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13:24 (мск), источник: Моя Планета

Британская турфирма предложила клиентам путешествие на основе ДНК

Лондонский стартап Travel Unwrapped предлагает клиентам отправиться в путешествие к своим корням. Для этого нужно пройти ДНК-тест, после чего специалисты разработают специальный тур в тот регион, где жили предки туриста.

Источник: Reuters

Проект является детищем Ребекки Филдинг, ранее занимавшейся защитой прав человека. Прежде чем стать сооснователем своей фирмы, она в течение 10 лет объездила весь мир. Филдинг называет путешествия «главной угрозой для предрассудков», пишет Forbes.

Для разработки индивидуальных туров она привлекает экспертов не из области тревел-индустрии, а из мира науки и культуры, в частности, искусствоведов и археологов.

Мы предлагаем понимание глобальной культуры, которого нет у других туристических компаний
Ребекка Филдинг

Во многом благодаря своей семье, в которой сложилась врачебная династия, она пришла к идее использовать генетическую историю клиентов в качестве повода для путешествий. «Я хотела ответить на вопрос: “Как можно организовать путешествия таким образом, чтобы стало понятно, что мы, люди, столько же разнообразны, как и мир вокруг нас?”», — говорит она.

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Так родился флагманский продукт компании, DNA Unwrapped. Пройти тест в лаборатории компании-партнера стоит $169, причем половину суммы вам вернут, если вы решите заказать путешествие. Утверждается, что в этой лаборатории используются новейшие технологии и уникальный алгоритм, позволяющий отследить ваше происхождение в 80 регионах мира.

Вы отправляете свои биобразцы по почте, а через 10−12 недель получаете результаты. Вам покажут, как ваша «кровь» распределилась по различным регионам в процентном отношении, с каким из мест на планете вы связаны родством больше всего.

С помощью генеалогов компания может помочь вам проследить, с какими городами связана история вашей семьи — таким образом, можно будет составить маршрут по прошлому своего рода.

Филдинг отмечает, что клиенты удивляются, когда узнают, что их происхождение почти всегда более разнообразно, чем они думали. Так, сама она считала, что имела итальянские и украинские корни, но внезапно обнаружила, что имеет также персидское, французское, греческое и британское происхождение.

Это похоже на создание персональной карты мира, на которой отмечаются места, имеющие значение лично для вас
Ребекка Филдинг
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