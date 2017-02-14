МЧС предупредило о начале сильной метели в Москве
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — В Москве в ближайшее время ожидается метель с порывами ветра до 20 м/с, сообщает столичное МЧС.
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — В Москве в ближайшее время ожидается метель с порывами ветра до 20 м/с, сообщает столичное МЧС.
По их данным, с 12:00 вторника до 10:00 среды в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административный округ, ожидается местами мокрый снег, метель, снежные заносы, слабые
В МЧС Москвы предупредили, что