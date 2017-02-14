МЧС предупредило о начале сильной метели в Москве

По их данным, с 12:00 вторника до 10:00 среды в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административный округ, ожидается местами мокрый снег, метель, снежные заносы, слабые гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица, северный ветер порывами до 15−20 м/с.

В МЧС Москвы предупредили, что из-за сильного ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.