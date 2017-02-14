Бананы сорта Карликовый Кавендиш зацвели в Ботаническом саду ИГУ
Промышленный сорт банана под названием Dwarf Cavendish или Карликовый Кавендиш зацвел в Ботаническом саду
Промышленный сорт банана под названием Dwarf Cavendish или Карликовый Кавендиш зацвел в Ботаническом саду
Как 14 февраля 2017 года сообщила
Банановая коллекция в Ботаническом саду ИГУ насчитывает шесть видов, две разновидности и два сорта — самый маленький из культиваров Super Dwarf Cavendish и самый распространенный в мире плодовый сорт Dwarf Cavendish. В Иркутск их завезли около 15 лет назад, с тех пор они растут в закрытой части оранжереи ботанического сада. Срок жизни банана очень короткий — от начала появления ствола до его отмирания проходит около года, однако на следующий год растение повторяет цикл роста, дает новые побеги и воспроизводство продолжается.
Справка
Банан часто называют деревом, на самом деле это не так. Он имеет ствол высотой до 10 метров, но он не настоящий — образован большими листьями, достигающими длины в шесть метров и полуметровой ширины. Поэтому банан — многолетнее травянистое растение. Гроздья могут состоять из 300 плодов и иметь массу до 50−60 кг.