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13:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бананы сорта Карликовый Кавендиш зацвели в Ботаническом саду ИГУ

Промышленный сорт банана под названием Dwarf Cavendish или Карликовый Кавендиш зацвел в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ.

Как 14 февраля 2017 года сообщила пресс-служба вуза, название этот сорт банана получил в честь герцога Девоншира (Англия) Уильяма Кавендиша. Именитый англичанин получил бананы примерно в 1834 году с острова Маврикий, затем они культивировались в теплицах главной резиденции герцогов Девонширских Чатсуорт-Хауз, а оттуда распространились в различные страны Тихоокеанского региона. Однако до середины прошлого века бананы сорта Кавендиш не пользовались большой популярностью, пока доминирующий сорт Gros Michel не был выкошен панамской болезнью бананов. Сегодня Кавендишские бананы занимают более половины от мирового производства бананов.

Банановая коллекция в Ботаническом саду ИГУ насчитывает шесть видов, две разновидности и два сорта — самый маленький из культиваров Super Dwarf Cavendish и самый распространенный в мире плодовый сорт Dwarf Cavendish. В Иркутск их завезли около 15 лет назад, с тех пор они растут в закрытой части оранжереи ботанического сада. Срок жизни банана очень короткий — от начала появления ствола до его отмирания проходит около года, однако на следующий год растение повторяет цикл роста, дает новые побеги и воспроизводство продолжается.

Справка

Банан часто называют деревом, на самом деле это не так. Он имеет ствол высотой до 10 метров, но он не настоящий — образован большими листьями, достигающими длины в шесть метров и полуметровой ширины. Поэтому банан — многолетнее травянистое растение. Гроздья могут состоять из 300 плодов и иметь массу до 50−60 кг.

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