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12:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице в Воронежской области

Пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредила о гололедице на дорогах и сильном ветре в среду, 15 февраля. Северный ветер местами усилится до 19 м/сек. Местами возможны снежные заносы.

Спасатели порекомендовали переждать ветер в помещении, а на улице не приближаться к линиям электропередач, зданиям, рекламным щитам, деревьям. Детей лучше оставить дома, под присмотром взрослых.

При снежных заносах спасатели порекомендовали остановить машину, по возможности — поставить автомобиль двигателем в наветренную сторону, укрыть двигатель со стороны радиатора. Водителю необходимо следить, чтобы снег не попал в выхлопную трубу.

При гололедице тормозной путь увеличивается более чем в восемь раз. Водителям нельяз допускать резкость в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении.

В случае экстренных ситуаций нужно звонить по телефонам 101 или 112, телефон доверия — 8 (473) 277 99 00.

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