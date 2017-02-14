Спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице в Воронежской области

Спасатели порекомендовали переждать ветер в помещении, а на улице не приближаться к линиям электропередач, зданиям, рекламным щитам, деревьям. Детей лучше оставить дома, под присмотром взрослых.

При снежных заносах спасатели порекомендовали остановить машину, по возможности — поставить автомобиль двигателем в наветренную сторону, укрыть двигатель со стороны радиатора. Водителю необходимо следить, чтобы снег не попал в выхлопную трубу.

При гололедице тормозной путь увеличивается более чем в восемь раз. Водителям нельяз допускать резкость в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении.

В случае экстренных ситуаций нужно звонить по телефонам 101 или 112, телефон доверия — 8 (473) 277 99 00.