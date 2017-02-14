Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Россияне назвали лучший период правления в истории страны
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
До утра играл в «Денди». Рассказы о неудачных свиданияхИстории смешные, нелепые, грустные и ужасающие
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Назван новый фактор риска рака груди
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
13:33 (мск), источник: Meduza

До утра играл в «Денди». Читатели «Медузы» рассказывают о неудачных свиданиях

За несколько дней до Дня святого Валентина «Медуза» попросила читателей в соцсетях поделиться историями о неудачных свиданиях. Большинство рассказов пришло анонимно в наш телеграм: среди них были смешные, нелепые, грустные и ужасающие. Мы выбрали истории о самых неудачных свиданиях и публикуем их с незначительными правками. Хорошего дня всех влюбленных!

Источник: AP 2017

Аноним

Мне нравилась девушка. Мы почти встречались. Дело оставалось за малым. Я пригласил ее в ресторан. «Макдоналдс». На тот момент это было безумно круто — единственный «Мак» в городе. Все шло отлично, но потом она заметила своих друзей и сказала, что поболтает с ними и вернется. Она не возвращалась. И я решил, что лучший выход — просто уйти. Но потом мне в голову пришла страшная мысль — заставить жалеть себя. Я позвонил своей знакомой и попросил подыграть. Я сказал, что на нее напали, а я героически спас ее ценой многочисленных травм. Так, заполучив алиби, я пошел бить себя и пачкаться.

Читайте также
На каком языке мы говорим «я тебя люблю»?

Через 40 минут я вернулся в «Макдоналдс» и рассказал грустную историю о том, как мне позвонила подруга, а я ее спас. Рассказал, что у меня сломанное ребро. Мне сломали ребро — почему бы и нет. Мне не поверили, и я предложил позвонить той, кого я спас. Звонок.

История один в один, но с одним исключением: в истории знакомой на нее напали трое, а в моей — шесть человек.

Я больше никогда не писал этой девушке. Мне так стыдно.

Innokenty Filimonov

Я с детства увлекался всей этой средневековой мишурой. У меня был отличный, шикарный, просто невероятно мощный деревянный лук. Я три сезона в год ходил на футбольное поле и тренировался в стрельбе по мишеням.

Один наконечник у меня был сделан из канцелярской кнопки, остальные три были с резиновыми наконечниками. Одним осенним днем, мне было 15, я стрелял — и заметил пристальный взгляд на себе. Она наблюдала с таким интересом, что я не мог к ней не подойти. Мы заговорили. Она сказала, что я неплохо стреляю. Назвала меня Робин Гудом и пошутила, как было бы хорошо, если бы нашелся такой же шервудский защитник, который смог оберегать ее. Этим она выбила меня из колеи, но я все-таки решился предложить ей встретиться завтра снова, на этом же месте. Я бы ей показал, как нужно стрелять из лука. Она согласилась.

На следующий день была хорошая погода. Мы начали тренировку: я показывал ей стойку, как натягивать тетиву и так далее.

Все было отлично, но тут она прямо спросила, а смог бы я так же метко стрелять и по людям?

Я ответил: «Нет, это ведь нехорошо, да и зачем?» Ей ответ, видимо, не понравился, но я не придал этому особого значения. Ведь я тоже иногда думал о том, как буду поражать врагов стрелами! А потом она сказала: «Как же ты бы меня защитил? Неужели бы ты сбежал от хулиганов и не дал им отпор, как настоящий Робин Гуд? У тебя кишка тонка!».

Читайте также
Герпес, грипп и мононуклеоз. Чем могут обернуться для человека поцелуи?

Я на всю жизнь запомнил эту фразу: «Кишка тонка». До сих пор не понимаю, что на меня тогда нашло, но я решил, что доказать свою храбрость — дело чести. Я разозлился, но промолчал, а она пошла к дереву, чтобы забрать стрелу с острым наконечником. Лук был у меня. Наверное, я подумал: «Сейчас вот просвистит у нее над ухом моя стрела, и она поймет, что я не слабак!».

Я попал ей в голову. Наконечник был резиновый, но это не особенно помогло. Удар был точечным, у нее пошла кровь, но рана, к счастью, была не слишком серьезной — ей немного рассекло кожу.

Она ушла, проклиная меня. Мы больше никогда не виделись.

Konstantin Zhuravlev

Девяностые. Я познакомился с девушкой. К свиданию подошел основательно: купил новое постельное белье, чистую скатерть — белую как снег. Не поленился сгонять на Петроградскую набережную за коньяком, бисквитом «Наполеон», снял у друзей явочную квартиру. Поздний вечер. Девица отчаянно дымила табаком. Сказала, что французский коньяк пахнет клопами. Нашла в хозяйском холодильнике початую бутылку водки, выпила ее одна под причитания о каком-то парне-козле, и заснула, затушив напоследок сигарету об скатерть.

Я до утра играл в «Денди» под коньячок и мирное посапывание утомленной леди.
Новость
Секс вне времени, или Как сохранить страсть на всю жизнь

Katya Kats

14 февраля молодой человек назначил мне свидание у памятника между 6−7 линиями Васильевского острова. Я пришла; смотрю, нет никого, начинаю звонить, мол, где принц, а в ответ получаю что-то неразборчивое.

Единственное, что я поняла — он в баре и покупает сахар для лошади.

Минут через 20 (на улице холодно) это пьяное чудо едет с цветами на белой лошади, которую ведет не менее трезвая дама — и проезжает мимо меня.

Виктория

Инициатором первого поцелуя была я. Он так сильно открыл рот, что у него щелкнула челюсть.

Первое свидание провели в больнице. Третий год вместе.

Аноним

Я занимался в театральном кружке и мои наставники, актеры нашего местного театра, могли бесплатно достать билеты на любой спектакль. В то время я как раз начал общаться с одной, как мне казалось, одухотворенной и ценящей культурное времяпрепровождение особой, и поэтому поход в театр, на мой взгляд, подходил как нельзя лучше.

Я прочитал в какой-то статье по пикапу, что на втором свидании необходим легкий тактильный контакт. И у меня появился гениальный план: во время какого-нибудь особо значимого момента невзначай положить свою руку на руку моей спутницы. Я выпросил два билета у своих наставников и стал ждать дня спектакля. И вот настал долгожданный вечер, мы идем в театр. Она в вечернем платье, вся такая любящая искусство и все, что с ним связано, и я, можно сказать актер этого же театра, сумевший достать билеты на классный спектакль, на который крайне сложно попасть. В общем, в ее глазах на тот момент я был идеальным мужчиной.

Но все коренным образом поменялось, когда оказалось, что по билетам мы сидим на двух приставных стульчиках по разные стороны зала.
Подборка
Странная пара: 15 трогательных фильмов про необычных влюбленных

Mikhail Sarkulov

Познакомился с красивой девушкой в интернете, договорились вместе покататься на великах по Пискаревскому кладбищу. Я надел свою лучшую спортивную одежду, постригся, помылся, положил в рюкзак чекушку нормального коньяка. Подготовился, в общем. Встретились вечером. Она оказалась настоящей красоткой, а вот я — тупым чурбаном. Разговор не клеился совершенно.

Через полчаса унылых пауз и вымученных заготовленных шуток на моем велосипеде слетает цепь. Причем ее клинит так, что ее невозможно надеть на звездочку. До дома 15 километров, инструментов нет. У меня одежда и все руки в мазуте, в глазах — отчаяние. Какой уж тут коньяк. Посмотрела она на все это, сделала выводы и молча уехала домой. А я плелся три часа с раненным конем на плече и чекушкой в руке, проклиная себя и ее.

Сейчас она идеально выглядит в 35 лет и воспитывает троих наших детей.

На великах катаемся часто.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Советник Трампа ушел в отставку из-за контактов с Россией. Главное
Путин назначил врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
Задержан возможный организатор атаки на ночной клуб в Стамбуле
В Люксембурге столкнулись два поезда
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь