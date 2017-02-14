До утра играл в «Денди». Читатели «Медузы» рассказывают о неудачных свиданиях

Источник: AP 2017

Аноним Мне нравилась девушка. Мы почти встречались. Дело оставалось за малым. Я пригласил ее в ресторан. «Макдоналдс». На тот момент это было безумно круто — единственный «Мак» в городе. Все шло отлично, но потом она заметила своих друзей и сказала, что поболтает с ними и вернется. Она не возвращалась. И я решил, что лучший выход — просто уйти. Но потом мне в голову пришла страшная мысль — заставить жалеть себя. Я позвонил своей знакомой и попросил подыграть. Я сказал, что на нее напали, а я героически спас ее ценой многочисленных травм. Так, заполучив алиби, я пошел бить себя и пачкаться.

Через 40 минут я вернулся в «Макдоналдс» и рассказал грустную историю о том, как мне позвонила подруга, а я ее спас. Рассказал, что у меня сломанное ребро. Мне сломали ребро — почему бы и нет. Мне не поверили, и я предложил позвонить той, кого я спас. Звонок.

История один в один, но с одним исключением: в истории знакомой на нее напали трое, а в моей — шесть человек.

Я больше никогда не писал этой девушке. Мне так стыдно. Innokenty Filimonov Я с детства увлекался всей этой средневековой мишурой. У меня был отличный, шикарный, просто невероятно мощный деревянный лук. Я три сезона в год ходил на футбольное поле и тренировался в стрельбе по мишеням. Один наконечник у меня был сделан из канцелярской кнопки, остальные три были с резиновыми наконечниками. Одним осенним днем, мне было 15, я стрелял — и заметил пристальный взгляд на себе. Она наблюдала с таким интересом, что я не мог к ней не подойти. Мы заговорили. Она сказала, что я неплохо стреляю. Назвала меня Робин Гудом и пошутила, как было бы хорошо, если бы нашелся такой же шервудский защитник, который смог оберегать ее. Этим она выбила меня из колеи, но я все-таки решился предложить ей встретиться завтра снова, на этом же месте. Я бы ей показал, как нужно стрелять из лука. Она согласилась. На следующий день была хорошая погода. Мы начали тренировку: я показывал ей стойку, как натягивать тетиву и так далее.

Все было отлично, но тут она прямо спросила, а смог бы я так же метко стрелять и по людям?

Я ответил: «Нет, это ведь нехорошо, да и зачем?» Ей ответ, видимо, не понравился, но я не придал этому особого значения. Ведь я тоже иногда думал о том, как буду поражать врагов стрелами! А потом она сказала: «Как же ты бы меня защитил? Неужели бы ты сбежал от хулиганов и не дал им отпор, как настоящий Робин Гуд? У тебя кишка тонка!».

Я на всю жизнь запомнил эту фразу: «Кишка тонка». До сих пор не понимаю, что на меня тогда нашло, но я решил, что доказать свою храбрость — дело чести. Я разозлился, но промолчал, а она пошла к дереву, чтобы забрать стрелу с острым наконечником. Лук был у меня. Наверное, я подумал: «Сейчас вот просвистит у нее над ухом моя стрела, и она поймет, что я не слабак!». Я попал ей в голову. Наконечник был резиновый, но это не особенно помогло. Удар был точечным, у нее пошла кровь, но рана, к счастью, была не слишком серьезной — ей немного рассекло кожу. Она ушла, проклиная меня. Мы больше никогда не виделись. Konstantin Zhuravlev Девяностые. Я познакомился с девушкой. К свиданию подошел основательно: купил новое постельное белье, чистую скатерть — белую как снег. Не поленился сгонять на Петроградскую набережную за коньяком, бисквитом «Наполеон», снял у друзей явочную квартиру. Поздний вечер. Девица отчаянно дымила табаком. Сказала, что французский коньяк пахнет клопами. Нашла в хозяйском холодильнике початую бутылку водки, выпила ее одна под причитания о каком-то парне-козле, и заснула, затушив напоследок сигарету об скатерть.

Я до утра играл в «Денди» под коньячок и мирное посапывание утомленной леди.

Katya Kats 14 февраля молодой человек назначил мне свидание у памятника между 6−7 линиями Васильевского острова. Я пришла; смотрю, нет никого, начинаю звонить, мол, где принц, а в ответ получаю что-то неразборчивое.

Единственное, что я поняла — он в баре и покупает сахар для лошади.

Минут через 20 (на улице холодно) это пьяное чудо едет с цветами на белой лошади, которую ведет не менее трезвая дама — и проезжает мимо меня. Виктория Инициатором первого поцелуя была я. Он так сильно открыл рот, что у него щелкнула челюсть.

Первое свидание провели в больнице. Третий год вместе.

Аноним Я занимался в театральном кружке и мои наставники, актеры нашего местного театра, могли бесплатно достать билеты на любой спектакль. В то время я как раз начал общаться с одной, как мне казалось, одухотворенной и ценящей культурное времяпрепровождение особой, и поэтому поход в театр, на мой взгляд, подходил как нельзя лучше. Я прочитал в какой-то статье по пикапу, что на втором свидании необходим легкий тактильный контакт. И у меня появился гениальный план: во время какого-нибудь особо значимого момента невзначай положить свою руку на руку моей спутницы. Я выпросил два билета у своих наставников и стал ждать дня спектакля. И вот настал долгожданный вечер, мы идем в театр. Она в вечернем платье, вся такая любящая искусство и все, что с ним связано, и я, можно сказать актер этого же театра, сумевший достать билеты на классный спектакль, на который крайне сложно попасть. В общем, в ее глазах на тот момент я был идеальным мужчиной.

Но все коренным образом поменялось, когда оказалось, что по билетам мы сидим на двух приставных стульчиках по разные стороны зала.

Mikhail Sarkulov Познакомился с красивой девушкой в интернете, договорились вместе покататься на великах по Пискаревскому кладбищу. Я надел свою лучшую спортивную одежду, постригся, помылся, положил в рюкзак чекушку нормального коньяка. Подготовился, в общем. Встретились вечером. Она оказалась настоящей красоткой, а вот я — тупым чурбаном. Разговор не клеился совершенно. Через полчаса унылых пауз и вымученных заготовленных шуток на моем велосипеде слетает цепь. Причем ее клинит так, что ее невозможно надеть на звездочку. До дома 15 километров, инструментов нет. У меня одежда и все руки в мазуте, в глазах — отчаяние. Какой уж тут коньяк. Посмотрела она на все это, сделала выводы и молча уехала домой. А я плелся три часа с раненным конем на плече и чекушкой в руке, проклиная себя и ее.

Сейчас она идеально выглядит в 35 лет и воспитывает троих наших детей.