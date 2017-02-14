Общественники проверят челябинские остановки

Остановки общественного транспорта в Челябинске решили проинспектировать активисты.

Акцию организует «Молодая гвардия Единой России», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Общественники отреагировали на жалобы жителей. Горожане утверждают, что многие остановки не отвечают требованиям безопасности или установлены в неположенных местах.

«Зачастую можно увидеть полное отсутствие остановочных комплексов, когда люди ждут автобус на тротуаре или перекрестке, что создает угрозу для их жизней. В течение недели молодогвардейцы будут выявлять остановочные комплексы, не соответствующие техническим требованиям», — пояснили в пресс-службе организации.

Рейд пройдет с 15 по 21 февраля. По его итогам планируется провести круглый стол с участием представителей различных ведомств и обсудить вопросы безопасности ждущих транспорт пассажиров.

Напомним также, что резонансная авария произошла на остановке возле ЮУрГУ накануне, 13 февраля: пострадали несколько человек.