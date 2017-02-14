Таксист осудил коллег, измазавших пассажира зеленкой

Сегодня, 14 февраля, на историю откликнулся другой водитель такси. Он осудил поступок таксистов, охарактеризовав их нелестными эпитетами, и усомнился в правдоподобности их версии событий. Он уверенно заявил, что таких водителей «нужно кидать».

Как ранее сообщал портал Om1.ru, 12 февраля анонимный пользователь разместил в соцсетях пост о том, как в Омске двое мужчин пытались сбежать из такси, не расплатившись — они были должны 1000 рублей. Одному пассажиру удалось уйти, а второго догнали и заставили измазать себе лицо зеленкой со словами «Я не буду больше кидать омских таксистов». Видео сопровождается вежливой подписью: «Пожалуйста, ну сколько можно нас кидать?!».

— Оплата очень маленькая в такси, пассажиров тоже не очень много. По большому счету это, наверное, и ваша вина. Я, работая таксистом, смотрю на всю эту кашу, и понимаю, я бы ни в одну машину таксиста не сел. Я не хочу ездить с вами, — говорит автор видео.

Также мужчина отметил, если бы пассажиром оказался бугай, те бы побоялись шутить с зеленкой. А теперь, когда дело дойдет полиции, им как минимум придется извиниться перед пострадавшим господином Птицыным, как называет его автор видео, а как максимум — что решат органы.

— То, что вы сделали, вам вернется бумерангом, — заключил он.