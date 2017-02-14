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12:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Уровень загрязнения воздуха в Новокузнецке превышен в несколько раз

Только в январе 2017 года нормы выброса вредных веществ были превышены в 29 раз.

Ситуация с выбросами вредных веществ в воздух в южной столице Кузбасса остается сложной.

Как сообщают «Новости Здесь Кузбасс», ситуация обостряется в морозы. Над городом стоит смог, дышать достаточно сложно. За последние несколько десятков лет ситуация заметно улучшилась. Когда в городе работали мартеновские печи, уровень загрязнения воздуха был во много раз выше.

На сегодняшний день опасность представляет бензопирен, концентрация которого в воздухе Новокузнецка очень высока. Высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается по всему региону, но все же в Новокузнецке эта проблема стоит наиболее остро.

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