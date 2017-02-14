Ремонт трассы привел к пробке на перекрестке в центре Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

С 13 по 22 февраля закрыто движение по ул. Мичурина — на участке от ул. Романова до дома № 7 на ул. Мичурина, а также вводится запрет на поворот с ул. Фрунзе на ул. Мичурина.

За этот период сотрудники компании «СИБЭКО» проведут аварийные работы по ремонту теплотрассы в районе здания по ул. Мичурина, 7, сообщает комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска.