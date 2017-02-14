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13:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Ремонт трассы привел к пробке на перекрестке в центре Новосибирска

С 13 по 22 февраля закрыто движение по улице Мичурина, перекрытие вызвало заторы на перекрестке, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Ремонт трассы привел к пробке на перекрестке в центре Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
С 13 по 22 февраля закрыто движение по ул. Мичурина — на участке от ул. Романова до дома № 7 на ул. Мичурина, а также вводится запрет на поворот с ул. Фрунзе на ул. Мичурина.

За этот период сотрудники компании «СИБЭКО» проведут аварийные работы по ремонту теплотрассы в районе здания по ул. Мичурина, 7, сообщает комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска.

«На улице Мичурина скапливается пробка, но не все хотят в ней стоять. Ситуацию на данном участке дороги осложняют водители автомобилей, которые объезжают затор по встречным трамвайным путям. Из-за автохамов трамваи не могут проехать, и вынужденно останавливаясь на перекрёстке, блокируют его. Хамы, в свою очередь, вклиниваясь обратно в поток заставляют ждать водителей ещё дольше», — сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в мэрии.

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