Ремонт трассы привел к пробке на перекрестке в центре Новосибирска
С 13 по 22 февраля закрыто движение по улице Мичурина, перекрытие вызвало заторы на перекрестке, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
С 13 по 22 февраля закрыто движение по улице Мичурина, перекрытие вызвало заторы на перекрестке, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Ремонт трассы привел к пробке на перекрестке в центре Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
С 13 по 22 февраля закрыто движение по ул. Мичурина — на участке от ул. Романова до дома № 7 на ул. Мичурина, а также вводится запрет на поворот с ул. Фрунзе на ул. Мичурина.
За этот период сотрудники компании «СИБЭКО» проведут аварийные работы по ремонту теплотрассы в районе здания по ул. Мичурина, 7, сообщает комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска.
«На улице Мичурина скапливается пробка, но не все хотят в ней стоять. Ситуацию на данном участке дороги осложняют водители автомобилей, которые объезжают затор по встречным трамвайным путям.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в мэрии.