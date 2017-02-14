Омские коммунальщики вместо уборки раскидали снег по дороге
Весьма неординарный способ борьбы со снегом служащие муниципалитета продемонстрировали на улице Омская.
Весьма неординарный способ борьбы со снегом служащие муниципалитета продемонстрировали на улице Омская.
Работники коммунальных служб продолжают заниматься всем чем угодно кроме уборки снега в Омске. Вчера, 13 февраля, на улице Омской, коммунальщики умудрились испортить настроение и автолюбителям, и пешеходам, умудрившись засыпать снегом и тротуар, и проезжую часть.
Так в Сети опубликовано видео с участием возмущенных омичей, которые жалуются на работу коммунальщиков: те просто засыпали снегом весь тротуар на отрезке от 16 до 25 Линии. Естественно, что грязный снег с дороги не мог обрадовать пешеходов, так как тротуар в некоторых местах стал почти непроходимым.
Впрочем, а автолюбителей тоже может возникнуть несколько претензий к городским службам. Так по сообщениям водителей, поздним вечером на улице наблюдалась диаметрально противоположная ситуация — глыбы снега лежали прямо на проезжей части, а автомобили, если не могли ехать объехать, банально давили их днищем, рискуя повредить автомобиль.