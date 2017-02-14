Омские коммунальщики вместо уборки раскидали снег по дороге

Работники коммунальных служб продолжают заниматься всем чем угодно кроме уборки снега в Омске. Вчера, 13 февраля, на улице Омской, коммунальщики умудрились испортить настроение и автолюбителям, и пешеходам, умудрившись засыпать снегом и тротуар, и проезжую часть.

Так в Сети опубликовано видео с участием возмущенных омичей, которые жалуются на работу коммунальщиков: те просто засыпали снегом весь тротуар на отрезке от 16 до 25 Линии. Естественно, что грязный снег с дороги не мог обрадовать пешеходов, так как тротуар в некоторых местах стал почти непроходимым.