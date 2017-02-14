Актер Константин Хабенский проведет в Сочи свой фестиваль

Фестиваль продлится 10 дней, проживать участники будут на базе оздоровительного комплекса «Дагомыс». Все они представят на суд художественного руководителя фестиваля свои творческие работы на заданные ранее темы. Кроме этого, воспитанников студий ждут мастер-классы ведущих актеров и режиссеров, встречи со звездами, множество импровизаций и флеш-мобов.

Официально о проведении фестиваля «Оперение-2017» Константин Хабенский объявит 16 февраля на открытом уроке, который актер проведет для учеников своей студии в Сочи.