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17:05 (мск), источник: Вести Сочи

Актер Константин Хабенский проведет в Сочи свой фестиваль

23 июня 2017 года в Сочи откроется Всероссийский ежегодный фестиваль «Оперение-2017». На курорт приедут более 500 воспитанников из 11 городов России, где работают студии творческого развития Константина Хабенского.

Источник: Вести Сочи

Фестиваль продлится 10 дней, проживать участники будут на базе оздоровительного комплекса «Дагомыс». Все они представят на суд художественного руководителя фестиваля свои творческие работы на заданные ранее темы. Кроме этого, воспитанников студий ждут мастер-классы ведущих актеров и режиссеров, встречи со звездами, множество импровизаций и флеш-мобов.

Официально о проведении фестиваля «Оперение-2017» Константин Хабенский объявит 16 февраля на открытом уроке, который актер проведет для учеников своей студии в Сочи.

Открытый урок и мастер-класс начнутся в 15:00, на занятие с известным российским актером приглашены 150 человек. Они покажут руководителю студии, чему научились за время занятий, продемонстрируют достижения в актерском мастерстве, сценическом движении, сценоречи и хореографии, покажут заявки на спектакль «3D-кино», «Мечта» и начнут подготовку к участию во Всероссийском ежегодном фестивале «Оперение-2017».

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