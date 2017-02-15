Копенгаген возглавил рейтинг самых комфортных городов мира

Параметр «комфорт проживания» включает ряд показателей, относящихся к качеству городской среды, в том числе уровни загрязнения, качество парков, уровни преступности, здравоохранение, равенство заработной платы и время, затрачиваемое на дорогу до работы, говорится в сообщении компании.

«Столица Дании в отличие от более крупных городов, пока не может предложить разнообразную ночную жизнь или развитую развлекательную инфраструктуру. Однако следующие поколения молодых специалистов скорее всего отдадут ему предпочтение, так как все большую значимость для них будет иметь то влияние, которое может оказать та или иная локация на их физическое здоровье и благополучие», — говорится в нем.