Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Назван новый фактор риска рака груди
Во Владикавказе сняли с проката «На 50 оттенков темнее»
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
До утра играл в «Денди». Рассказы о неудачных свиданияхИстории смешные, нелепые, грустные и ужасающие
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Невеста заказала жениха в день свадьбы
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Назван новый фактор риска рака груди
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
13:41 (мск), источник: АиФ Омск

ГИБДД подарила омичам магниты и шары-сердца в День влюблённых

В центре города прошла профилактическая акция «Не нарушай, чтобы не расстраивать любимых!».

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Акция «Не нарушай, чтобы не расстраивать любимых!» прошла в центре Омска у одного из городских кинотеатров в День Святого Валентина.

Мероприятие организовал омский отдел ГИБДД при поддержке Общественного совета регионального УМВД. Его цель — предупредить ДТП и привлечь внимание к проблеме дорожной безопасности.

Инспекторы ГАИ рассказали омичам о навыках безопасного поведения на улицах и городских магистралях. Волонтёры омского отделения Союза Добровольцев России в ярких костюмах Светофорчиков показывали плакаты, раздавали памятки и листовки по профилактике ПДД.

Кроме того, жители города получили тематические магниты с названием акции и воздушные шары-сердца.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
День всех влюбленных: как сделать объемную валентинку
Путин назначил врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Дмитрий Рогозин отменил визит в Иран
Треть россиян не знают значения слова «гомеопатия»
Майкл Флинн подал в отставку с поста помощника Трампа
Задержан возможный организатор атаки на ночной клуб в Стамбуле
В Люксембурге столкнулись два поезда
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Три миллиона за значок: зачем нужна BMW M760Li Буква М на багажнике и 610 л.с. под капотом — это быстрейшая BMW современности!
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь