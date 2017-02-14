ГИБДД подарила омичам магниты и шары-сердца в День влюблённых

Акция «Не нарушай, чтобы не расстраивать любимых!» прошла в центре Омска у одного из городских кинотеатров в День Святого Валентина.

Мероприятие организовал омский отдел ГИБДД при поддержке Общественного совета регионального УМВД. Его цель — предупредить ДТП и привлечь внимание к проблеме дорожной безопасности.

Инспекторы ГАИ рассказали омичам о навыках безопасного поведения на улицах и городских магистралях. Волонтёры омского отделения Союза Добровольцев России в ярких костюмах Светофорчиков показывали плакаты, раздавали памятки и листовки по профилактике ПДД.