В Воронеже учреждения дополнительного образования закрылись на карантин по гриппу
Воронежские учреждения дополнительного образования закрылись на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили журналисту РИА «Воронеж» в мэрии во вторник, 14 февраля.
Воронежские учреждения дополнительного образования закрылись на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили журналисту РИА «Воронеж» в мэрии во вторник, 14 февраля.
Занятия в центрах развития творчества, станциях юных натуралистов, техников и туристов, центрах профориентации, школах искусств и спортшколах, Дворце творчества детей и молодежи отменили с 13 февраля.
С учетом праздничных дней, приуроченных к 23 февраля, учреждения дополнительного образования возобновят работу 26 февраля.
Общеобразовательные школы города закрылись на карантин 13 февраля. В декабре 2016 года