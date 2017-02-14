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14:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже учреждения дополнительного образования закрылись на карантин по гриппу

Воронежские учреждения дополнительного образования закрылись на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили журналисту РИА «Воронеж» в мэрии во вторник, 14 февраля.

Занятия в центрах развития творчества, станциях юных натуралистов, техников и туристов, центрах профориентации, школах искусств и спортшколах, Дворце творчества детей и молодежи отменили с 13 февраля.

С учетом праздничных дней, приуроченных к 23 февраля, учреждения дополнительного образования возобновят работу 26 февраля.

Общеобразовательные школы города закрылись на карантин 13 февраля. В декабре 2016 года из-за вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ школьников отпустили на зимние каникулы на неделю раньше.

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