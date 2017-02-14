В Крыму в этом году ждут две тургруппы из Англии и порядка 40-ка из Китая

По его словам, договориться о визите британцев на полуостров удалось представителям крымского турбизнеса на туристической выставке в Лондоне в 2015 году.

«В прошлом году наши туроператоры, представители турфирмы съездили в Лондон. В ходе выставки встретили своих партнеров, с которыми организовывали приезды групп англичан. На сегодняшний день уже есть две заявки: одна — на май на 40 человек, вторая — на сентябрь по военно-историческому направлению», — уточнил Черняк.

Кроме того, он рассказал, что в этом сезоне в Крыму ждут порядка 40 групп китайских туристов.

«Это не значит, что все 40 групп приедут. Группы могут быть как VIP, 3−5 человек, так и в 50−60 человек. Туроператоры Китая дают своим коллегам техзадание, а у нас пять компаний, которые имеют право работать с ними, согласно реестрам: сколько людей, в какой период, какого уровня достатка собираются приехать и какие нюансы их интересуют», — отметил Черняк.

Также, по его словам, отдыхом в Крыму заинтересованы в Германии. На полуостров по-прежнему приезжают туристы из этой страны — на охоту. Однако их визиты носят частный характер.

Председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Буквально две недели назад сюда приехала делегация (но не официальная, официально они побоялись выступать пока) из Германии, они заинтересованы точно так же отправлять сюда туристов. И при этом раньше они отправляли сюда на охоту целые чартерные самолеты. И сейчас они летают, но если раньше были чартерные рейсы, то сейчас 5, 10, 15 человек окольными путями через Москву и Питер летят, это для европейцев невыгодно», — констатировал глава комитета.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), на прошлой неделе Крым посетила делегация ученых из Великобритании. Одна из целей визита — налаживание сотрудничества в археологическом туризме. Британцы заявили о желании начать раскопки на территории полуострова, посвященные Крымской войне.