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14:12 (мск), источник: Интерфакс

Губернатор Свердловской области подарил щенка хаски 14-летней жительнице Красноуфимска

Екатеринбург. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Красноуфимск встретился с 14-летней местной жительницей, которая писала ему письмо перед Рождеством.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора региона, в своем письме Полина Якимова просила Е. Куйвашева подарить ей собаку.

«По словам девочки, средств у семьи на это нет, а в такие праздники всем хочется «чего-то сказочного и непредсказуемого», — говорится в сообщении.

Е. Куйвашев вручил П. Якимовой трехмесячного щенка породы хаски в присутствии родителей.

Отмечается, что девочка в ответ подарила губернатору сувенир, сказав, что «за собаку всегда нужно что-то заплатить».

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