Губернатор Свердловской области подарил щенка хаски 14-летней жительнице Красноуфимска

Как сообщает департамент информационной политики губернатора региона, в своем письме Полина Якимова просила Е. Куйвашева подарить ей собаку.

«По словам девочки, средств у семьи на это нет, а в такие праздники всем хочется «чего-то сказочного и непредсказуемого», — говорится в сообщении.