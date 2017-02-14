Губернатор Свердловской области подарил щенка хаски 14-летней жительнице Красноуфимска
Екатеринбург. 14 февраля.
Екатеринбург. 14 февраля.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора региона, в своем письме Полина Якимова просила Е. Куйвашева подарить ей собаку.
«По словам девочки, средств у семьи на это нет, а в такие праздники всем хочется «чего-то сказочного и непредсказуемого», — говорится в сообщении.
Е. Куйвашев вручил П. Якимовой трехмесячного щенка породы хаски в присутствии родителей.
Отмечается, что девочка в ответ подарила губернатору сувенир, сказав, что «за собаку всегда нужно