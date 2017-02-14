Аплодировавших полицейских в суде Костаная могут привлечь к ответственности

Напомним, в день оглашения приговора бывшим полицейским, обвиняемым во взяточничестве, в зале костанайского суда звучали аплодисменты.

Полицейские явно сочувствовали теперь уже бывшим коллегам и начали громко аплодировать, когда младшего инспектора управления миграционной полиции ДВД Алмата Кабенова оправдали по одному из эпизодов. Услышав, что ни один из подсудимых не отправится за решетку, стражи порядка снова разразились аплодисментами.

В пресс-службе ДВД прокомментировали поведение сотрудников местной полицейской службы, присутствовавших при оглашении приговора в отношении сотрудников полиции, совершивших коррупционные уголовные правонарушения.

Как сообщили в полиции, по данному делу назначено служебное расследование, где будет рассмотрен вопрос о нарушении норм Этического кодекса.

«Открытые судебные заседания — это постоянная практика в ДВД Костанайской области для профилактики коррупционных правонарушений», —говорится в сообщении пресс-службы.

По словам начальника местной полицейской службы полковника полиции Негмета Исмагулова, «этот факт будет обсуждаться также на офицерском и полицейском собраниях».