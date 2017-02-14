Аплодировавших полицейских в суде Костаная могут привлечь к ответственности
Поведение полицейских на суде станет предметом служебного расследования, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Поведение полицейских на суде станет предметом служебного расследования, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Напомним, в день оглашения приговора бывшим полицейским, обвиняемым во взяточничестве, в зале костанайского суда звучали аплодисменты.
Полицейские явно сочувствовали теперь уже бывшим коллегам и начали громко аплодировать, когда младшего инспектора управления миграционной полиции ДВД Алмата Кабенова оправдали по одному из эпизодов. Услышав, что ни один из подсудимых не отправится за решетку, стражи порядка снова разразились аплодисментами.
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Как сообщили в полиции, по данному делу назначено служебное расследование, где будет рассмотрен вопрос о нарушении норм Этического кодекса.
«Открытые судебные заседания — это постоянная практика в ДВД Костанайской области для профилактики коррупционных правонарушений», —говорится в сообщении
По словам начальника местной полицейской службы полковника полиции Негмета Исмагулова, «этот факт будет обсуждаться также на офицерском и полицейском собраниях».