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14:09 (мск), источник: Kazinform

Жительница Актау несколько лет считается умершей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В феврале этого года жительница Актау узнала, что с 2011 года числится умершей. Женщина не смогла добиться исправления ошибки, восстановления своей личности в уполномоченных органах и написала заявление в прокуратуру Мангистауской области, сообщает lada.kz.

Источник: Kazinform

Алия Бижанова случайно узнала, что с 2011 года она числится умершей. Свидетельство о смерти оформлено в ЗАГСе Мунайлинского района в 2011 году.

«Я одна воспитываю дочь. Собственного жилья не имею. В 2015 году я обратилась в городской ЦОН с заявлением, чтобы встать в очередь на получение жилья по программе “Доступное жилье 2020”. В первый раз мне отказали из-за отсутствия одного документа, а во второй раз вообще отказались принимать мои документы. Причин мне не объяснили. Также я работала в нескольких ТОО, но при отправлении обязательного пенсионного взноса деньги возвращались назад работодателю по непонятным мне причинам», — рассказывает Алия Бижанова.

«Я обратилась в городской ЦОН, откуда меня направили в ЗАГС Мунайлинского района, где на мое имя и было оформлено свидетельство о смерти. Там мне вообще ничего не объяснили и направили обратно в ЦОН. Получается замкнутый круг какой-то. Больше всего меня поражает то, что в 2012 году я поменяла удостоверение личности. И мне его выдали, при том, что я, оказывается, уже год как числюсь мертвой», — говорит Алия.

В связи со своей «безвременной кончиной», Алия Бижанова не может устроиться на работу, встать в очередь на квартиру и получать пособие на ребенка.

«При подаче документов в базе я прохожу со штампом “умершая”. В ходе выяснения данного вопроса мне пояснили, что умершей меня зарегистрировали по ошибке, однако исправлять свои ошибки в государственных органах никто не хочет», — возмутилась женщина.

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